Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Verdächtige Personen an der Friedrich-Engels-Straße beobachtet?

Duisburg (ots)

Unbekannte zündeten am Donnerstagabend (8. Juli, gegen 22 Uhr) an der Tür eines Bürogebäudes an der Friedrich-Engels-Straße einen Knallkörper. Die Tür wurde beschädigt, verletzt wurde aber niemand. Die Hintergründe der Tat sind unklar - die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Duisburg bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können oder in den Abendstunden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell