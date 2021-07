Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines hochwertigen Pkw ++ Alkoholisierter Fahrer gestoppt ++ 54-Jähriger stürzt mit Motorrad ++

Landkreis Verden (ots)

Polizei ermittelt nach Diebstahl eines hochwertigen Pkw

Achim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stahlen bislang unbekannte Täter einen weißen Audi S8 Plus vom Gelände eines Autohandels in der Straße "Auf den Mehren". Nach ersten Ermittlungen gelangten mindestens zwei Täter auf unbekannte Weise in das Fahrzeug und fuhren vom Gelände des Autohandels. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen nach Bekanntwerden des Diebstahls am nächsten Morgen sofort aufgenommen. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit mehr als 55.000 Euro beziffert. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Beamten/-innen gebeten.

Alkoholisierter Fahrer gestoppt

Achim. Ein 27-jähriger Fahrer eines Peugeot musste seine Fahrt am frühen Dienstagmorgen in der Uphuser Heerstraße beenden, nachdem er sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer seines Pkw gesetzt hatte. Die Polizei hatte den Mann kontrolliert und bei einem Vortest an einem Alkomaten einen Atemalkoholgehalt von mehr als 1,7 Promille Alkohol in der Atemluft festgestellt. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein einbehalten und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

54-Jähriger stürzt mit Motorrad

Verden. Ein 54-jähriger Fahrer eines Motorrades stürzte nach ersten Information alleinbeteiligt am Montagnachmittag in der Straße Osterkrug aus bislang unklarer Ursache und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf einen Betrag im dreistelligen Bereich geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell