Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 80-Jähriger an Haustür überfallen ++ Zeugen nach Bedrohung "Am Großen Geeren" gesucht ++

Landkreis Osterholz (ots)

80-Jähriger an Haustür überfallen

Worpswede. Bislang unbekannte Täter sollen am Sonntagabend um kurz vor 21:00 Uhr einen 80-Jährigen an seinem Wohnhaus im Fritz-Mackensen-Weg überfallen haben, nachdem er ihnen die Tür geöffnet hatte. Als das Opfer sich wehrte, haben die Täter ersten Informationen zufolge von dem Mann abgelassen und flüchteten vom Tatort. Der 80-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Sachschaden ist ersten Informationen zufolge nicht entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den mindestens zwei Tätern oder verdächtigen Beobachtungen im Vorfeld der Tat geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070.

Zeugen nach Bedrohung "Am Großen Geeren" gesucht

Ritterhude. Ein bislang unbekannter junger Mann bedrohte einen 37-Jährigen in der Straße "Am Großen Geeren" am frühen Sonntagmorgen mit einem Messer, beleidigte den 37-Jährigen und flüchtete anschließend, nachdem der 37-Jährige um Ruhe gebeten hatte. Der Täter hatte in einer jugendlichen Gruppe mit zwei weiteren jungen Männern und einer jungen Frau laute Musik in der Straße gehört.

Der Täter wurde auf 16 bis 18 Jahre geschätzt. Er trug kurze, helle Haare sowie ein dunkles T-Shirt und war etwa 180 cm bis 190 cm groß und schlank. Die junge Frau soll schlank und 150 cm bis 160 cm groß gewesen sein. Außerdem trug sie dunkle, schulterlange Haare und war mit einer Hose und einem Pullover bekleidet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Gruppe führte nicht zu ihrem Auffinden. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf die Identität der Personen. Mögliche Zeugen oder die Personengruppe selbst melden sich bitte unter 04791/3070 bei der Polizei Osterholz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell