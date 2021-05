Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 1,7 Kilogramm Marihuanablüten bei Wohnungsdurchsuchung aufgefunden - 26-jähriger Mann verhaftet

Vogelsbergkreis (ots)

Freiensteinau - Beamte der Kriminalpolizei Alsfeld stellten am Donnerstag (29.04.) circa 1,7 Kilogramm Marihuanablüten bei einem 26-Jährigen aus Schlüchtern sicher.

Bereits im Juni 2020 konnten Beamte des Zollfahnungsamts in Düsseldorf ein Paket aus den USA mit mehr als 500 Gramm Marihuana anhalten. Adressatin war die 86-jährige Großmutter des Tatverdächtigen. Weitere Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats in Alsfeld führten schließlich zur Identifizierung des Schlüchterners, als möglichem Paketbesteller.

In diesem Zusammenhang ordnete das Amtsgericht in Gießen die Durchsuchung der Wohnanschriften des 26-Jährigen und seiner Großmutter an. Rund 1,7 Kilogramm Marihuanablüten, mehrere tausend Euro Bargeld sowie weiteres Versand- und Verpackungsmaterial mit Absendern aus den USA beschlagnahmte die Polizei hierbei.

Der tatverdächtige Mann aus Schlüchtern wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr und des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

