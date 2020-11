Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zu breit und keine Genehmigung

MendenMenden (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am vergangenen Dienstag stoppte die Polizei auf der Mendener Straße in Menden-Lendringsen einen Sattelzug mit deutlicher Überbreite. Für Fahrzeuge und Transporte dieser Art gelten strikte Auflagen. In diesem Fall wäre eine Ausnahmegenehmigung für überbreite Fahrzeuge erforderlich gewesen. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Er muss mit einem Bußgeld von 250 EUR sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Gegen die verantwortliche Firma wurde ein Verfallsverfahren eingeleitet. In dem Verfahren wird der Gewinn dieser genehmigungspflichtigen Fahrt abgeschöpft. Nach erfolgter Kontrolle war eine weitere Begleitung des Transportes durch die Polizeibeamten erforderlich. Eine weitere Rechnung folgt.

