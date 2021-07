Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mitarbeiter einer Spielhalle überfallen ++ Umstände eines ausgebrannten Pkw unklar ++ 37-Jähriger unter Alkoholeinfluss verunfallt ++

Landkreis Verden (ots)

Mitarbeiter einer Spielhalle überfallen

Verden. Bislang unbekannte Täter überfielen am frühen Montagmorgen gegen kurz nach 01:00 Uhr einen 23-jährigen Mitarbeiter einer Spielothek in der Großen Straße. Mindestens fünf Männer kamen in die Räumlichkeiten, schlugen und traten den Mann und flüchteten mit Bargeld, das sie erlangten. Der 23-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden der Täter. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer im Zusammenhang mit der Tat Auffälligkeiten in der Umgebung beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04231/8060 mit der Polizei Verden in Verbindung zu setzen.

Umstände eines ausgebrannten Pkw unklar - Zeugen gesucht

Oyten. Der Polizei Achim wurde am Sonntagvormittag ein ausgebrannter Pkw gemeldet, der in einem Waldstück in der Nähe des Rotdornwegs abgestellt war. Passanten hatten das vollständig ausgebrannte Wrack bei einem Spaziergang gesehen und die Polizei anschließend informiert. Ein Löscheinsatz der Freiwilligen Feuerwehr war nicht erforderlich, weil das Fahrzeug zu einem früheren Zeitpunkt gebrannt haben muss. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und von einem Abschlepper abtransportiert. Der Zeitpunkt des Feuers oder wie lange das Fahrzeug dort bereits stand, sind bisher unbekannt. Auch die Brandursache ist bisher noch unklar, eine Brandstiftung kann nach bisherigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden. Spaziergänger/-innen, die in dem Bereich unterwegs waren oder andere Zeugen, werden unter 04202/9960 um sachdienliche Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Scheiben an LKW eingeschlagen

Achim. Unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag zwei Seitenscheiben eines LKW, der in der Justus-von-Liebig-Straße abgestellt war. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Ob sie etwas gestohlen haben, wird ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden nun unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei in Achim gebeten.

37-Jähriger unter Alkoholeinfluss verunfallt

Ottersberg. Ein 37-jähriger Fahrer eines VW verunfallte am frühen Sonntagmorgen im Giersdorfer Damm und verletzte sich dabei schwer. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann links über eine Verkehrsinsel gefahren, überquerte eine Kreuzung und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er eine seitliche Schutzplanke und kam im Seitengraben zum Stehen. Während Rettungskräfte den 37-Jährigen in ein Krankenhaus brachten, waren die Freiwilligen Feuerwehren Ottersberg und Posthausen am Unfallort im Einsatz. Die Untere Wasserbehörde als auch die Kreisstraßenmeisterei waren wegen auslaufender Betriebsstoffe des Pkw an der Unfallstelle. Der VW selbst konnte nur noch abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird nach ersten Informationen auf rund 50.000 Euro geschätzt. Außer umfangreichen Ermittlungen am Unfallort zum Unfallgeschehen und der möglichen Ursache, wurde dem 37-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zuvor hatte sich herausgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen hatte. Ein Atemalkoholtest hatte einen Gehalt von mehr als 1 Promille Alkohol in der Atemluft ergeben. Der Führerschein des Fahrers wurde daher einbehalten und Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

