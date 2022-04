Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Am Dienstag, den 12.April 2022, gegen 04.15 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Koloniestraße in Richtung Sedelsberg. In Höhe der Kreuzung Birkenkolonie überfuhr er eine dortige Verkehrsinsel und kam anschließend am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Friesoyther wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2800 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, den 11.April 2022, gegen 22.00 Uhr, und Dienstag, den 12.April 2022, um 12.00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Wasserstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den linken Außenspiegel eines dort abgestellten blauen PKW Ford Fiesta und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe OT Thüle - Diebstahl einer Geldbörse

Am Montag, 11. April 2022, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die schwarze CALVIN KLEIN Ledergeldbörse samt Inhalt sowie eine Wasserflasche aus dem Rucksack einer 39-Jährigen aus Cloppenburg. Die Frau hielt sich zur Tatzeit in einem Tierpark Über dem Worberg auf. Den Rucksack trug sie auf dem Rücken. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Bösel - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 12. April 2022, wurde um 13.55 Uhr in der Eschstraße ein 12-jähriger Junge aus Bösel auf einem E-Scooter angetroffen. Da für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand, wurde dem Jungen die Weiterfahrt untersagt und seine Eltern in Kenntnis gesetzt.

Bösel - Verkehrsunfall

Am Montag, 11. April 2022, kam es um 14.35 Uhr in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 44-jährige LKW-Fahrerin aus Emden befuhr mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die Industriestraße aus der Eschstraße kommend in Richtung Thüler Straße. Eine 22-Jährige aus Bösel befuhr mit ihrem PKW dieselbe Strecke in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In eine annähernd 90-Grad-Kurve kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierdurch entstand Gesamtsachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Barßel - Einbruchversuch in Firmengebäude

Zwischen Freitag, 08. April 2022, 13.00 Uhr, und Samstag, 09. April 2022, 13.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Firma im Gewerbepark einzudringen. Es blieb beim Versuch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter (04499) 922200 entgegen.

