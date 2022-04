Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von (Garten-)Werkzeug

Am Montag, 11. April 2022, um 14.10 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter aus einem Baumarkt an der Friesoyther Straße eine Axt und zwei Gartenscheren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe- Diebstahl aus PKW

Zwischen Dienstag, den 12. April 2022, gegen 01.00 Uhr, und Mittwoch, den 13. April 2022, um 12.00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter aus einem am Grünen Hof geparkten PKW ein KNIPEX Werkzeugkasten entwendet. In dem Werkzeugkasten befand sich diverses (Elektro-)Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel- Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Donnerstag, den 07.April 2022, gegen 19.00 Uhr, und Samstag, den 09.April 2022, um 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau am Spechtweg ein und entwendeten diverses Werkzeug, unter anderem:

- 1 MAKITA Akku-Schlagschrauber DTW450Z, - 1 MAKITA Akku-Bohrschrauber DDF486RTJ inkl. Ladegerät, - 1 MAKITA Akku-Strahler, - 4 MAKITA Akkus, - 1 Holzbohrer, lange Ausführung, - 1 12er-Steinbohrer mit sds-plus-Aufnahme, - 1 MAKITA Akku-Kombihammer DHR283ZJU für SDS-PLUS 12x18 V mit Bluetooth und zusätzlichem Aufsatz in weißem Zylinder, - 1 großer MAKITA Werkzeug-Koffer Makpac, - 1 kleiner MAKITA Werkzeug-Koffer MakPac, - 1 PASLODE Schussgerät im90i mit Akku, - 1 68-er Bohrkrone für Lochkreisbohrer, - 1 Aufsatz für Schlagschrauber, 1/2", mit fest verbautem 40er Torx-Bit, - 1 19er Langloch-Nuss, schwarz

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Dienstag, den 12.April 2022, gegen 20.00 Uhr, und Mittwoch, den 13. April 2022, um 10.00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter im Bereich der Wasserstraße die Spiegel dreier dort abgestellter PKW beschädigt. Es handelt sich bei den angegangenen Fahrzeugen um einen blauen FORD Fiesta einer aus 54-Jährigen aus Geestland, einen braunen RENAULT Clio einer 24-Jährigen aus Friesoythe sowie um einen grauen Mercedes-Benz E 220 CDI eines 85-Jährigen aus Hilkenbrook. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, den 13. April 2022, gegen 21.50 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Bösel mit seinem PKW den Parkplatz am Hollener See. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Zudem stellte sich heraus, dass der er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war. Während die Beamten ihm das weitere polizeiliche Vorgehen erklärten (u.a. Untersagung der Weiterfahrt, Blutprobenentnahme), versuchte der 25-Jährige von der Örtlichkeit zu flüchten. Hierbei stürzte er in einen wasserführenden Graben. Nachdem ihm von den Beamten aus dem Graben hinausgeholfen worden war, lief er erneut davon, sodass ihm letztlich Handfesseln angelegt wurden. Er wurde mit dem Streifenwagen in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 25-Jährige von Angehörigen aus dem Krankenhaus abgeholt.

Barßel- Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Am Mittwoch, den 13. April 2022, gegen 16.20 Uhr, befuhren ein 37-Jähriger aus Apen und eine 53-Jährige, ebenfalls aus Apen, mit ihren PKW in genannter Reihenfolge die Lange Straße. An der Einmündung zur Ammerländer Straße wollten sie nach rechts abbiegen. Ein entgegenkommender grauer BMW mit Bremer Kennzeichen, der nach links in die Ammerländer Straße abbiegen wollte, missachtete dabei die Vorfahrt der beiden Apener und bog vor den Fahrzeugen nach links ab. Der 37-Jährige musste daraufhin so stark abbremsen, dass die 53-Jährige auf dessen Fahrzeug auffuhr. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer des BMW, ein junger Mann, zeigte den Beteiligten den ausgestreckten Mittelfinger und setzte seine Fahrt fort. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: (04499) 922200 entgegen.

Bösel - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Dienstag, 05. April 2022, 14.50 Uhr und Dienstag, 12. April 2022, 15.10, kam es durch bislang unbekannte Täter in der Thüler Straße auf dem dortigen Gleiskörper zu mehreren Sachbeschädigungen in Form von Farbschmierereien. Zudem wurde die Tür eines Waggons der Museumseisenbahn mutwillig beschädigt. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel unter Tel.: (04494) 922620 entgegen.

