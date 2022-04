Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220411.1 Marne, Kellinghusen, Meldorf: Taschendiebe unterwegs

Marne, Kellinghusen, Meldorf (ots)

Am Freitag kam es erneut zu einzelnen Taschendiebstählen in Supermärkten. Gegen 10.25 Uhr steckte eine 91jährige Supermarktkundin in der Hafenstraße in Marne ihre Geldbörse nach dem Bezahlen des Einkaufes in die linke Jackentasche. Kurz darauf war die Börse nicht mehr an ihrem Platz. In Kellinghusen wurde ein 60jähriger Supermarktkunde gegen 15:40 Uhr bestohlen, der seine Geldbörse in der hinteren Hosentasche verwahrte. Auch hier verschwand die Börse ohne Täterhinweise. In Meldorf entwendeten unbekannte Täter bei einem Supermarkteinkauf am Raiffeisenplatz gegen 11:30 Uhr unbemerkt eine Geldbörse aus der Mantelaußentasche einer 72jährigen Kundin. Die Polizei bittet, weiterhin wachsam zu sein und stets ein besonderes Augenmerk auf Wertsachen zu richten.

