Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 11-Jähriger von Auto erfasst - schwer verletzt

Meinerzhagen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es, gegen 13:35 Uhr, auf der Listerstraße (L709) auf Höhe der Einmündung Berlinghausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen stieg ein 11-Jähriger aus einem an einer Bushaltestelle wartenden Bus aus und trat unmittelbar hinter diesem auf die Fahrbahn. Ein 51-Jähriger befuhr zur selben Zeit mit einem VW Crafter die Listerstraße auf der entgegenkommenden Fahrspur aus Hunswinkel kommend in Fahrtrichtung Meinerzhagen. Er erfasste den 11-Jährigen beim Überqueren der Straße mit seinem Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde der 11-Jährige schwerst verletzt. Mit einem Rettungshubscharuber wurde er in eine Spezialklinik geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L709 voll gesperrt. (schl)

