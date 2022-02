Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bezugsmeldung zu: Raubserie im Märkischen Kreis - Festnahmen (17.02.2022 - 18:15 Uhr)

Nördlicher Märkischer Kreis/Fröndenberg (ots)

Die drei Männer, ein 22-jähriger Mendener, ein 45-jähriger ohne festen Wohnsitz sowie ein 24-jähriger Iserlohner, die mit Hilfe von Spezialeinheiten in und an einer Wohnanschrift an der Wallstraße festgenommen wurden, sitzen in Untersuchungshaft. Ein Richter ordnete diese nach erfolgter Vorführung an. Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen die drei im dringenden Tatverdacht am 27.01 eine Tankstelle in Iserlohn, am 28.01 eine Tankstelle in Iserlohn und Menden sowie am 01.02 eine Tankstelle in Fröndenberg ausgeraubt zu haben. Auch die Überfälle am 05.02 und 16.02 auf Geschäfte in der Iserlohner Innenstadt und am 07.02 auf einen Kiosk in Menden, werden dem Trio nach derzeitigem Stand zugerechnet. Beteiligungen an weiteren Taten sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (schl)

