Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Einbruch in Schule

Voerde (ots)

Unbekannte brachen am Montag gegen 22.30 Uhr durch ein Fenster in das Lehrerzimmer einer Schule am Peerdsbuschweg ein. Sie öffneten sämtliche Schränke. Was sie erbeuteten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 96380, entgegen.

