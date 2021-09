Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Einbruch und schwarzem Auto geben können

Alpen (ots)

Einbrecher haben aus einem Tresor eines Einfamilienhauses Schmuck und Geld gestohlen.

Den Tresor öffneten die Täter mit einem Winkelschleifer in einem Büro des Hauses, das an der Straße Zum Wald liegt. Die Täter schlugen in der Zeit zwischen Dienstag, 31. August, 13.00 Uhr, und Freitag, 3. September, 12.00 Uhr, zu.

Nachbarn fiel am Donnerstagmorgen ein schwarzes Auto auf, das etwas mit dem Einbruch zu tun haben könnte. Bürger, die Hinweise zu diesem Fahrzeug und dem Einbruch geben können, sollen sich mit der Polizei Xanten unter der Telefonnummer 02801 / 71420 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell