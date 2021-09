Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannter zeigt sich in schamverletzender Weise

Dinslaken (ots)

Ein Mann hat sich einer Frau an der Sterkrader Sraße in schamverletzender Weise gezeigt. Der Unbekannte stand am Samstag gegen 04.30 Uhr hinter einer Bank, auf der die 20-Jährige saß, und nahm sexuelle Handlungen an sich vor.

Er ist circa 185 cm groß, schlank und hat dunkle, braune und kurze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen, karierten Hemd und einer blauen Jeans.

Die Polizei Dinslaken bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 mit ihr in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell