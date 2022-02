Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Einfamilienhaus und Kleingartenverein

Iserlohn (ots)

Zwischen Samstagabend, 18:30 Uhr und Dienstagmorgen, 00:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Burgweg ein. Sie hebelten offenbar eine Terrassentür auf. Aus dem Inneren des Hauses entwendeten sie einen Laptop sowie die Fahrzeugschlüssel eines vor dem Haus geparkten Skoda Yeti. Das Auto stahlen die Täter in der Folge ebenfalls. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. (schl)

Zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen wurde in insgesamt sieben Gartenhäuser auf dem Gelände des Kleingartenvereins am Saatweg eingebrochen. Die Täter gelangten durch Hebeln in die Häuser. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit nicht bekannt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell