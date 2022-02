Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Roller mit mindestens 85 km/h Spitzengeschwindigkeit

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr staunten die Beamten des Verkehrsdienstes der Polizei über einen E-Roller-Fahrer: Auf dem Radweg von Sümmern in Richtung Iserlohn fuhr er parallel zur Barendorfer Straße genauso schnell wie die Beamten in ihrem Streifenwagen. In Höhe Barendorf wurde der 23-Jährige angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter bauartbedingt mindestens 85 km/h schnell ist.

Da es in Deutschland für derartige Fahrzeuge keine Betriebserlaubnis zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr gibt, wurde der E-Scooter sichergestellt. Ferner wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Fahrer und Besitzer eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell