Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zigarettenautomat aus Bach geborgen

Lüdenscheid (ots)

Passanten entdeckten am Sonntag an der Oedenthaler Straße, in Höhe Lehmecke, einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in einem Bachlauf. Die Polizei ließ das Gerät bergen und stellte es sicher. (cris)

