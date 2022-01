Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Wegen Wild von der Fahrbahn abgekommen

Edenkoben (ots)

Wegen Wildwechsel kam am Sonntagabend (16.01.2022, 23 Uhr) ein 22 Jahre alter Autofahrer auf der Klosterstraße (K 6) - kurz nach Ortsausgang von Edenkoben - von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Folgende Verhaltensregeln will die Polizei Edenkoben ihren Autofahrern mit auf den Weg geben: Blenden Sie ab, wenn Wild vor dem Scheinwerferlicht auftaucht. Leiten sie einen kontrollierten Bremsvorgang ein. Weichen Sie dem Wild nicht aus. Denn dadurch besteht die Gefahr, dass Sie in den Gegenverkehr geraten und/oder die Kontrolle über Ihr Fahrzeug verlieren.

