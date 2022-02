Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Einbruchversuche/ Diebstahl

Iserlohn (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend, die Eingangstür eines Wohnhauses an der Görrestraße aufzubrechen.

Zwischen Freitag gegen Mittag und Samstagmorgen wurde in den Schulkiosk des Berufskollegs an der Hansaallee eingebrochen. Die Täter erbeuteten Bargeld. Am Samstag zwischen 3.35 und 5 Uhr wurde an der Refflingser Straße in eine Gaststätte eingebrochen. Auch dort erbeuteten die Täter Bargeld sowie eine Flasche Gin, diverse Süßigkeiten und einen Becher mit Kupfergeld. Der Täter versuchte, Spielautomaten zu öffnen. Dies gelang ihm aber offenbar nicht.

Am Wochenende gab es mehrere Pkw-Einbrüche. Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag wurde Am Glockentum die Scheibe eines Pkw eingeschlagen. Unbekannte entwendeten Werkzeug und Zigaretten. Eine Pkw-Fahrerin parkte ihren Pkw am Samstag gegen 13.15 Uhr am Rand des Lenninghauser Weges. Als sie 20 Minuten später zurückkam, war eine Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche war weg. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Auch bei kurzen Abwesenheiten sollten keine Wertsachen im Fahrzeug gelassen werden - weder vermeintlich "versteckt", noch offen sichtbar.

Während Handwerker am Freitag zwischen 15.30 und 15.40 Uhr am Alten Rathausplatz ihr Fahrzeug beluden, wurde ihnen eine Werkzeugtasche aus schwarzem Leder gestohlen. (cris)

