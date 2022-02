Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe unterwegs

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Die Polizei konnte am Samstag auf der Autobahn zwei Metalldiebe stoppen. Die Männer wurden am Morgen beobachtet, wie sie von einem Lagerplatz in Oevenscheid Metallschrott in ihren Mercedes Sprinter luden. Ein Zeuge forderte die Männer auf, den Schrott wieder zu entladen. Stattdessen stiegen sie jedoch in ihren Wagen und fuhren davon. Der Zeuge verfolgte sie bis zur Autobahnauffahrt. Dort übernahm die inzwischen hinzu gekommene Polizei. Sie stoppten den Wagen mit ausländischem Kennzeichen und lotsen ihn auf den Rastplatz. Die Männer (36 und 17) mussten das Metall (Kabelreste, Rohre und eine Wasserpumpe) zurück bringen. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Diebstahls. (cris)

