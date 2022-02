Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bankfiliale

Balve (ots)

Zwischen dem Freitagnachmittag, 16:00 Uhr und Montagmorgen 08:00 Uhr brachen Unbekannte in eine Bankfiliale an der Hauptstraße ein. Sie schlugen zunächst ein Loch in ein Fenster und erlangten auf diese Weise Zugriff auf den Innenraum. Im Inneren hebelten sie diverse Schließfächer auf. Ob sie Beute machten, ist derzeit nicht bekannt. (schl)

