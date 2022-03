Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Bekifft und ohne Fahrerlaubnis erwischt

Edenkoben (ots)

Soeben konnte am 09.03.2022 gegen 16:30 Uhr durch eine Streife in Edenkoben in der Staatsstraße im Gegenverkehr ein 46-jähriger Peugeot-Fahrer erkannt werden, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dieser versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er sein Fahrzeug in einer Sackgasse in der Joseph-Haydn-Straße abstellte. Der Versuch blieb erfolglos, der 46-Jährige konnte durch die Streife festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtauglichkeit gab er weiterhin an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 46-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtfertigen müssen.

