POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Samstag, 16.04.2022 (Karsamstag)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung an Bushaltestelle In der Zeit von Gründonnerstag, 14.04.22, 20.00 h bis Karfreitag, 25.04.22, 09.00 h, wurden durch unbekannte Täter mehrere Glasscheiben an einer Bushaltestelle am Hansaplatz in Friesoythe beschädigt. Es entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise abgeben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Barßel - Sachbeschädigung

Am Karfreitag wurde um 23.48 h eine Sachbeschädigung an einem Fenster des Rathauses Barßel gemeldet. Zurzeit unbekannte Täter hatten versucht, eine Glasscheibe mit einem Stein einzuwerfen. Die äußere Scheibe der Doppelverglasung wurde hierdurch zerstört. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Barßel oder Friesoythe in Verbindung zu setzen.

