Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 16.04.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Karfreitag, 15.04.2022, gegen 05:00 Uhr ist es zu einem körperlichen Angriff zum Nachteil von zwei 29-jährigen aus Werlte gekommen. In der Marienstraße wurde diese von einer Gruppe 10-15 Heranwachsender angegriffen und verletzt. Der Verbleib eines schwarzen Rucksacks bleibt nach dem Angriff ungeklärt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tätergruppierung oder zum Verbleib des Rucksacks geben können, werden gebeten, eine nahegelegene Polizeidienststelle aufzusuchen oder sich direkt bei der Polizei Vechta 04441-9430 zu melden.

Damme - Diebstahl eines E-Bike

Am Freitag, 15.04.22, in der Zeit zwischen 03.00 Uhr - 09.00 Uhr, wurde in Damme, Sonnenblumenweg, von einem Grundstück ein verschlossen abgestelltes E-Bike entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme, 05491/999360, in Verbindung zu setzen.

Lohne - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, 15.04.22, gegen 21.15 Uhr, befuhr ein 14-jähriger Lohner mit einem Elektro-Scooter den Bergweg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Scooter kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell