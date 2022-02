Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Lkw in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 22. Februar 2022, brannte gegen 7:00 Uhr ein Lkw auf einem Betriebsgelände in der Vechtaer Straße in Großenkneten, Ahlhorn.

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Lastrup befuhr die Vechtaer Straße als er plötzlich Brandgeruch in dem Fahrzeug wahrnahm. Im weiteren Verlauf stellte er den Lkw auf einem Betriebsgelände ab. Nachdem der Motorraum zunächst qualmte, stand kurze Zeit später das Führerhaus in Vollbrand.

Durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ahlhorn und Sage wurde das Feuer, welches vermutlich durch einen technischen Defekt entstanden ist, abgelöscht.

An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von rund 60.000 Euro.

