Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs Rottweil) Unfall an Einmündung 16.3.21

Sulz (ots)

An der Einmündung der Plettenbergstraße in die Hartensteinstraße hat es am frühen Dienstagmorgen gekracht. Ein 22-Jähriger in seinem Mitsubishi kam gegen 4.30 Uhr von der Balinger Straße und wollte an der Einmündung zum dortigen Wohngebiet geradeaus weiterfahren. Von rechts kam aber eine 60-jährige BMW-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe an den Autos ist noch nicht genau bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell