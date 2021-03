Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vorfahrt missachtet 15.03.2021

Schramberg-Sulgen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Heiligenbronner Straße sind am Montagmorgen gegen acht Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Eine 62-jährige Autofahrerin übersah beim Überqueren der Durchgangsstraße den dort herannahenden 39-jährigen Skoda Fahrer. Der heftige Aufprall führte dazu, dass die Autos nicht mehr fahrbereit waren. Beide Autos mussten deswegen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der Skoda-Fahrer wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt und Rettungsdienst versorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell