Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Graffiti-Sprayer verunstalten Wand

Radolfzell (ots)

Ein Unbekannter hat am letzten Wochenende die Wand neben dem Eingang zur Kläranlange Radolfzell mit den Buchstaben "AST" großflächig besprüht. An dem Bauteil entstanden nun Reinigungskosten in Höhe von mehreren hundert Euro. Von dem Übeltäter fehlt noch jede Spur. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon 07732 / 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell