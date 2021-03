Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Graffiti-Sprayer beschmieren Sportanlage (21.02.2021)

Konstanz (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund eintausend Euro haben unbekannte Farbsprayer an der Außensportanlage der Universität Konstanz in der Mainaustraße hinterlassen. In der Nacht von Sonntag auf Montag besprühten sie zum Teil die Boulderanlage und ein Hinweisbanner der Corona-Regeln mit roter Farbe. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 / 995-0, zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell