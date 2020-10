Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lentföhrden - Polizei sucht Unfallbeteiligte

Bad Segeberg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (16.10.2020) ist es an der Einmündung Kieler Straße/Nützer Weg in Lentföhrden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad gekommen, zu dem die Polizei nach Zeugen und nach der bisher unbekannten Radfahrerin sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 66-Jährige um 10:50 Uhr mit einer A-Klasse von Mercedes die Kieler Straße (Bundesstraße 4) in Richtung Quickborn und bog nach links in den Nützer Weg ab.

Hier kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einer Radfahrerin, die dem Pkw auf dem Geh- und Radweg in Richtung Bad Bramstedt fahrend entgegenkam.

Nach einem kurzen Gespräch setzte die Fahrradfahrerin ihren Weg fort.

Die Autofahrerin meldete den Unfall wenig später bei der Polizeistation Bad Bramstedt.

Die Beamten bitten die Radfahrerin und etwaige Zeugen unter 04192 39110 Kontakt aufzunehmen.

Die Fahrradfahrerin soll ungefähr 40 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß bei normaler Statur sein. Sie soll gebrochen deutsch gesprochen haben.

