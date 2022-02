Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Täter nach Fahrraddiebstahl in Nordenham festgestellt +++ Diverses Diebesgut aufgefunden +++ Eigentümer*innen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 20. Februar 2022, teilten Anwohner*innen mit, dass ein Täter soeben ein Fahrrad von einem Privatgrundstück in der Straße "Am Deich" in Nordenham entwendet habe. Beamte konnten den 43-jährigen Täter daraufhin im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen feststellen.

Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte bei dem 43-Jährigen diverses Diebesgut aus Diebstahlstaten im Stadtgebiet Nordenham aufgefunden werden. Darunter zwei E-Bikes sowie ein Fahrradanhänger.

Weitere, im Anhang auf den Fotos zu sehende Gegenstände (weiterer Fahrradanhänger, schwarze Jacke, Werkzeug, Schlüsselbund, Taschenuhren sowie Kabel) konnten bislang keinen registrierten Straftaten zugeordnet und die rechtmäßigen Eigentümer*innen demnach nicht ermittelt werden.

Diese werden gebeten, sich mit einem vorhandenen Eigentumsnachweis bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

