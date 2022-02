Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Pkw in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 19. Februar 2022, 22:00 Uhr, bis Montag, 21. Februar 2022, 7:00 Uhr, manipulierten bislang unbekannte Täter*innen ein Fahrzeugschloss und gelangten so auf die Ladefläche eines in der Schulze-Delitzsch-Straße in Ganderkesee abgestellten Transporter.

Die Täter*innen entwendeten diverses Werkzeug. Die Schadenshöhe ist aktuell unbekannt.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die Täter*innen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

