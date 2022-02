Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Pkw-Kennzeichen in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

In dem Zeitraum von Samstag, 19. Februar 2022, 15:00 Uhr, bis Montag, 21. Februar 2022, 8:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter*innen das vordere Kennzeichen eines schwarzen Pkw Volvo, welches vor einem Ferienhaus in der "Nordseeallee" in Butjadingen stand.

Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/9981-0 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

