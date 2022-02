Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstahl in leerstehendes Einfamilienhaus +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Samstag, 19. Februar 2022, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 20. Februar 2022, 11:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen in ein leerstehendes Einfamilienhaus in dem "Riedeweg" in Delmenhorst ein.

Die Täter*innen hebelten zuvor eine Terrassentür auf und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten des Hauses, welches zurzeit saniert wird. Die Personen entwendeten diverses Werkzeug. Zu den entstandenen Sachschäden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Nahbereich werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 bei der Polizei Delmenhorst entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell