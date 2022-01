Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfall auf dem Weg zur Schule

Iserlohn (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 07:28 Uhr, kam es auf der Schwerter Straße in Iserlohn-Letmathe zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriges Mädchen verletzt wurde. Eine 22-jährige Iserlohnerin befuhr mit einem Pkw die Schwerter Straße und beabsichtigte nach rechts in die Hagener Straße abzubiegen. Zeitgleich überquerten im dortigen Bereich mehrere Schüler fußläufig die Fahrbahn. Die Unfallverursacherin bemerkte die Kleingruppe zu spät, bremste stark ab und geriet auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen. Sie berührte mit ihrem Fahrzeug eine Schülerin aus der Gruppe, die dabei zu Boden stürzte und sich an Kopf und Knien verletzte. Die Verursacherin entfernte sich nach kurzer Rücksprache zunächst von der Örtlichkeit, kehrte dann während der Unfallaufnahme durch die Polizei aber wieder an den Unfallort zurück. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht, wo es auch zur stationären Behandlung verbleibt. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.(becks)

