Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Freiherr-vom-Stein-Schule/Dreister Diebstahl

Hemer (ots)

Durch das Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss der "Freiherr-vom-Stein-Schule" verschafften sich unbekannte Täter über das Wochenende Zutritt zum Schulgebäude. Im Inneren hebelten sie weitere Türen auf. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit nicht bekannt. (schl)

Zwei junge Männer betraten am späten Montagnachmittag, gegen 17:50 Uhr, ein Geschäft in der "Hauptstraße". Die beiden verwickelten den Ladenbesitzer in ein kurzes Gespräch, während sie sich dem Thekenbereich näherten. Sie griffen plötzlich schlagartig die offen stehende Kasse und rannten aus dem Geschäft. Unmittelbar vor dem Geschäft ließen sie die Kasse jedoch fallen und rannten in unbekannte Richtung davon. Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

1.Person:

- ca. 20 Jahre alt - Jeans - Helle Kapuze

2.Person:

- ca. 20 Jahre alt - ca. 1.60m groß - dunkelblonde, kurze Haare - graue Jacke - Jeans

Hinweise zur Tat können unter 02372-9099-0 an die Polizeiwache in Hemer gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell