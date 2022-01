Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Einbrüche

Lüdenscheid (ots)

Im Zeitraum vom 07.01.2022 bis 10.01.2022 drangen ein oder mehrere Täter in zwei Wohnhäuser am Kalver Landweg ein. Dafür hebelten sie zunächst eine rückwärtige gelegene Kellertür auf und gelangten in den Wohnraum. Hier durchwühlten sie diverse Räume. Anschließend suchten die Täter das Nachbargrundstück auf. Hier gelangten sie über ein beschädigtes Fenster in das Objekt. Angaben zum Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

