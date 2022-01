Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnung

Balve (ots)

Am 10.01.2022 drangen im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr unbekannte Täter in eine Wohnung in der Gehringer Schlade ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten in den Wohnraum. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten einen niedrigen Bargeldbetrag. Anschließend entfernten sich die Täter unbemerkt.

Hinweise bitte an die Polizei in Menden unter 02373-9099-0.(becks)

