Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Raiffeisenmarkt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Dienstag (06.09., 18.15 Uhr bis 07.09., 08.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in einen Raiffeisenmarkt an der Sürenheider Straße eingebrochen.

Mehrere Türen wurden an dem Markt aufgehebelt und die Innenräume durchsucht und verwüstet. Angaben zu dem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. In derselben Nacht sind Unbekannte in eine Fleischerei in der Nähe eingebrochen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5013355 Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

