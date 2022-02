Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw fährt auf Gespann auf ++ eine leichtverletzte Person ++ Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 20.02.2022, kam es gegen 09:45 Uhr auf der A 28, in Fahrtrichtung Oldenburg, kurz hinter der Anschlussstelle Hatten, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Dabei fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Pkw aus Unachtsamkeit auf ein vorausfahrendes, aus Pkw und Anhänger bestehendes Gespann auf. Während die 55-jährige Fahrzeugführerin des Gespanns unverletzt blieb, zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Pkw der 21-Jährigen und dem Anhänger, die beide nicht mehr fahrbereit waren und nachfolgend abgeschleppt wurden, entstand ein Sachschaden von geschätzten 7500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs-und Bergungsarbeiten musste der Hauptfahrstreifen gesperrt werden. Relevante Verkehrsbeeinträchtigungen entstanden hierdurch nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell