Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Brake

Delmenhorst (ots)

Am 19.02.2020, gegen 17:00 Uhr, wurde durch Beamte der Polizei Brake ein 32-Jähriger mit dem von ihm geführten Transporter einer Verkehrskontrolle in Brake, Breite Straße, unterzogen. Hierbei wurde vom Fahrzeugführer ein ausländischer Führerschein ausgehändigt. Anschließende Überprüfungen führten zu der Erkenntnis, dass der 32-Jährige keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge in Deutschland führen darf, da ihm die Fahrerlaubnis rechtkräftig entzogen worden war. Da der Beschuldigte zudem nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde zur Sicherung des eingeleiteten Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung erhoben, die vom 32-Jährigen entrichtet wurde. Daneben wurde gegen die Halterin des Transporters eine weiteres Verfahren eingeleitet, da sie die Tat ermöglicht bzw. zugelassen hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell