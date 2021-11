Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Legelshurst - Tödlich verletzt, Zeugen gesucht

Willstätt, Legelshurst (ots)

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag nach einem tragischen Unfall auf einem Wirtschaftsweg in der Straße "Bürgerlehr" seinen schweren Verletzungen erlegen. Der tödlich Verletzte wurde kurz vor 15 Uhr unter einem Gabelstapler aufgefunden. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen zum Ablauf des Geschehens aufgenommen. Ferner wird zur Unfallrekonstruktion ein Sachverständiger hinzugezogen. Mögliche Zeugen des Unfalls setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 mit den Ermittlern in Verbindung.

