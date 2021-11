Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg, B33 - Steine auf der Fahrbahn, Zeugen gesucht

Ortenberg, B33 (ots)

Auf der Fahrbahn liegende Steine verursachten am Donnerstagabend mehrere Verkehrsunfälle. Die betroffenen Autofahrer kollidierten auf der B33 zwischen Elgersweier und Ortenberg mit den Pflastersteinen. Hierbei wurden nach derzeitigem Stand mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Steine, die auf der Fahrbahn in Richtung Kinzigtal lagen und sich ebenfalls in der Otto-Hahn-Straße in Offenburg wiederfanden, mussten durch Beamte des Polizeireviers Offenburg beseitigt werden. Wer für die Verkehrshindernisse verantwortlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können oder selbst betroffen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell