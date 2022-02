Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von Kupferkabeln in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Über das vergangene Wochenende, in der Zeit von Freitag, 18. Februar 2022, 14:00 Uhr, bis Montag, 21. Februar 2022, 5:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter*innen Kupferkabel von einer Baustelle in der Wagnerstraße in Ganderkesee.

Entwendet wurden 3.000 Kilogramm Kabel in einem Wert von circa 30.000 Euro.

Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder auffällige Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell