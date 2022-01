Polizei Wuppertal

POL-W: W Nachbarn in Vohwinkel verhindern Trickbetrug

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (19.01.2022, 13:30 Uhr), verhinderten die Nachbarn einer älteren Dame in Vohwinkel, dass sie betrogen wird. Die Betrüger kontaktierten die 96-Jährige zunächst telefonisch und gaben vor, Polizisten zu sein. Sie erklärten ihrem Opfer, dass sie im Besitz von Falschgeld sei und das Falschgeld von einem Polizisten abgeholt würde. Das Geld sollte in einem Mülleimer am Mehrfamilienhaus zur Abholung deponiert werden. Kurze Zeit später erschien ein zunächst Unbekannter im Hausflur der Seniorin. Einer Nachbarin kam die Person verdächtig vor und sie informierte die Polizei. Noch in Tatortnähe konnte der zuvor von der Zeugin und einem weiteren Nachbarn gut beschriebene Mann gestellt werden, nachdem er versuchte, in ein Taxi zu steigen und zu entkommen. Den polizeilich bekannte 19-Jährigen erwarten nun eine Anzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell