Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; zwei mit Haftbefehl gesuchte Ungarn auf der Bundesautobahn A 40 verhaftet

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Duisburg (ots)

Am Samstag, 17. April 2021 um 00:40 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Homberg zwei Ungarn im Alter von 26 und 32 Jahren in einem Ford Transit mit ungarischer Zulassung. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass beide Männer mit Haftbefehl gesucht wurden. Die Staatsanwaltschaft in Regensburg suchte den 32-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Hiernach musste der Gesuchte noch eine Geldstrafe in Höhe von 900 EUR bezahlen oder eine 45-tägige Haftstrafe verbüßen. Den 26-Jährigen suchte die Staatsanwaltschaft Passau mit einem Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Hier war eine Geldstrafe in Höhe 300 EUR zu bezahlen oder die verhängte 30-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Beide Personen konnten die fälligen Geldstrafen nicht bezahlen. Sie wurden daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt in Willich

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell