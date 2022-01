Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei hebt illegale Spielhölle aus

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel kontrollierte die Polizei Solingen heute in den frühen Morgenstunden eine Gaststätte. Nach einem Hinweis kam es zu der Kontrolle in den Räumen an der Schlagbaumer Straße. Bei der Durchsuchung und Feststellung der Personalien von 54 Personen verdichtete sich der Verdacht auf illegales Glücksspiel im größeren Rahmen. Bei dem Einsatz versuchten sich mehrere Verdächtige der Kontrolle durch Flucht durch ein Fenster zu entziehen. Die Polizisten stellten mehrere 100.000 Euro Bargeld zur Beweissicherung sicher. Zu dem Vorwurf des illegalen Glücksspiels verstießen die Teilnehmer vielfach gegen die Bestimmungen der Pandemieschutzverordnung. Die verdächtigen Personen konnten nach einer ersten Befragung entlassen werden. Die Kriminalpolizei Solingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Einsatz unterstützten Kräfte aus Wuppertal und Remscheid die Solinger Polizei

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell