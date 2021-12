Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstagabend (04.12.2021) und Montagmorgen (06.12.2021) in der Olgastraße ein Fahrzeug gestohlen. Der Autofahrer parkte seinen grauen VW Polo am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 15. Als er am Montag, gegen 11.00 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass sein Auto mit dem Kennzeichen HH-ES 7561 offenbar gestohlen worden war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

