Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend (07.12.2021) einen 79-jährigen Mann in der Engelbergstraße ausgeraubt. Der 79-Jährige war gegen 20.50 Uhr auf dem Weg zu der Bushaltestelle Salamanderweg, als zwei unbekannte Männer auf ihn zu rannten und ihn von hinten zu Boden stießen. Bei dem Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Die Täter rissen ihm anschließend seine Tasche mit mehreren Tausend Euro Bargeld aus der Hand und flüchteten in Richtung Salvatorkirche. Nach Angaben einer Zeugin waren die Täter zwischen 16 und 20 Jahren alt. Einer soll etwa 175 Zentimeter groß sein und dunkle Haare haben, sein Komplize war etwa 165 Zentimeter groß. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell