Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Juweliergeschäft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (07.12.2021) in ein Juweliergeschäft an der Charlottenstraße eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 19.00 Uhr und 06.40 Uhr auf bislang unbekannte Weise ein Loch in das Sicherheitsglas der Schaufensterscheibe und griffen sich mehrere Schmuckstücke aus der Verkaufsauslage. Ersten Ermittlungen nach soll der gestohlene Schmuck einen Wert von mehreren Tausend Euro haben. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

